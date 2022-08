Aborto, in Italia il tasso è tra i più bassi al mondo: i dati (Di mercoledì 24 agosto 2022) In Italia il tasso relativo alle interruzioni volontarie di gravidanza è tra i più bassi al mondo. Lo confermano i dati dell'ultima Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 194/78 sulle interruzioni volontarie di gravidanza, che evidenziano come gli aborti nel nostro Paese continuino a calare. Nel 2020 le ivg sono state poco più di 66mila, il 9,3% in meno rispetto al 2019. Il calo si è registrato in tutte le aree geografiche e fasce d'età, soprattutto in quelle più giovani e tra le straniere. Il tema dell'Aborto resta tuttavia al centro del dibattito politico e non solo, ed oggi arriva la presa di posizione dell'influencer Chiara Ferragni, che schierandosi contro FDI parla di 'rischi di politica anti-Aborto'. Una affermazione 'falsa', è la replica del ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 agosto 2022) Inilrelativo alle interruzioni volontarie di gravidanza è tra i piùal. Lo confermano idell'ultima Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 194/78 sulle interruzioni volontarie di gravidanza, che evidenziano come gli aborti nel nostro Paese continuino a calare. Nel 2020 le ivg sono state poco più di 66mila, il 9,3% in meno rispetto al 2019. Il calo si è registrato in tutte le aree geografiche e fasce d'età, soprattutto in quelle più giovani e tra le straniere. Il tema dell'resta tuttavia al centro del dibattito politico e non solo, ed oggi arriva la presa di posizione dell'influencer Chiara Ferragni, che schierandosi contro FDI parla di 'rischi di politica anti-'. Una affermazione 'falsa', è la replica del ...

