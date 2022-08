A Ginevra c’era una volta il salone dell’auto più bello del mondo. Poi è stato portato in Qatar (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Carblogger Ginevra, c’era una volta il salone dell’auto più bello del mondo. Il più bello del mondo perché alla sua Tavola Rotonda erano ammessi tutti i costruttori, anche i cinesi quando i cinesi non contavano nulla e altrove finivano nelle segrete del castello. Succedeva perché nel Paese ospitante non si produceva nemmeno una vite per auto e dunque nessuno era Primo Cavaliere. Di Ginevra ci innamorammo tutti perdutamente, come Lancillotto. Di un amore inconfessabile quando sbarcavamo a Detroit o a Francoforte. Era già stato molto più di un amor cortese per i costruttori italiani, che nei decenni precedenti avevano tradito Torino per lì presentare 600, Duetto o Miura. E’ questa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Carbloggerunailpiùdel. Il piùdelperché alla sua Tavola Rotonda erano ammessi tutti i costruttori, anche i cinesi quando i cinesi non contavano nulla e altrove finivano nelle segrete del castello. Succedeva perché nel Paese ospitante non si produceva nemmeno una vite per auto e dunque nessuno era Primo Cavaliere. Dici innamorammo tutti perdutamente, come Lancillotto. Di un amore inconfessabile quando sbarcavamo a Detroit o a Francoforte. Era giàmolto più di un amor cortese per i costruttori italiani, che nei decenni precedenti avevano tradito Torino per lì presentare 600, Duetto o Miura. E’ questa la ...

