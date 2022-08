WWE | Trish Stratus esce dal ritiro? Primo confronto con Bayley a Raw

(Di martedì 23 agosto 2022) A Toronto doveva essere la grande serata del ritorno di. E così è stato: l’ex campionessa ha tenuto un promo a Raw davanti al pubblico di casa. A seguire però è stata interrotta dae le sue socie, che l’hanno punzecchiata sul suo essere il passato mentre loro sono il presente. A favore disi sono spese Bianca Belair, Alexa Bliss e Asuka. Laha poi fatto capire durante la puntata di essere pronta ad uscire dalper un match singolo controfa capire di voler menare le mani The confrontation between @com and @itsWWE the @WWEUniverse has been waiting for!!!#WWERaw pic.twitter.com/xuWRXVl54F— WWE (@WWE) August 23, ...

