Vuelta a España 2022, Edoardo Affini: “Proveremo a difendere fino in fondo la maglia rossa” (Di martedì 23 agosto 2022) La frazione odierna della Vuelta a España 2022 ha dimostrato ancora una volta la forza della Jumbo-Visma: per la quarta volta consecutiva sarà un corridore del team olandese a indossare la maglia rossa nella corsa a tappe iberica grazie alla più che meritata vittoria di Primoz Roglic. Quest’oggi Edoardo Affini ha avuto l’onore di gareggiare indossando la maglia da leader della classifica generale, solo per la giornata odierna visto il risultato finale dell’azzurro (120esimo, con più di 14 minuti di ritardo dallo sloveno); in compenso, non nasconde la soddisfazione nel vederla indossata dal suo compagno di squadra. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Eurosport da Edoardo Affini dopo la quarta tappa della ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) La frazione odierna dellaha dimostrato ancora una volta la forza della Jumbo-Visma: per la quarta volta consecutiva sarà un corridore del team olandese a indossare lanella corsa a tappe iberica grazie alla più che meritata vittoria di Primoz Roglic. Quest’oggiha avuto l’onore di gareggiare indossando lada leader della classifica generale, solo per la giornata odierna visto il risultato finale dell’azzurro (120esimo, con più di 14 minuti di ritardo dallo sloveno); in compenso, non nasconde la soddisfazione nel vederla indossata dal suo compagno di squadra. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Eurosport dadopo la quarta tappa della ...

zazoomblog : Vuelta a España 2022 Remco Evenepoel: “Giornata non facile ad alta velocità. Forse peserà per le prossime tappe” -… - zazoomblog : Vuelta a España 2022: Vincenzo Nibali prima attacca in discesa poi paga dazio su un arrivo esplosivo - #Vuelta… - AndreCardi : Primoz Roglic nuova Maglia Rossa alla Jumbo a Espana...ehm Vuelta a Jumbo #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Il racconto e le immagini migliori della quarta tappa, che ha visto Primoz Roglic prendere tappa e maglia… - infoitsport : Vuelta a España 2022, la soddisfazione di Primoz Roglic: “Avevo le gambe e ci ho provato” -