Vite al limite | davvero hanno guadagnato così i protagonisti?

Leggi su formatonews

(Di martedì 23 agosto 2022) Scopriamo insieme a quanto ammonta il guadagno deidel programma tanto amato e seguito dal pubblico. Il programma èmolto amata dal pubblico e va in onda su Real Time sempre con un’enorme seguito di pubblico, ma in tantissimi si chiedono quanto riescono a guadagnare i vari? Scopriamolo insieme e stiamo parlando di cifre assolutamente di tutto rispetto e che farebbero gola a tutti, entriamo quindi meglio nel dettaglio per quanto riguarda i vari pazienti del mitico Dottor Nowzaradan. Come sappiamo è un’ottimo dottore sia in chirurgia vascolare che bariatica e per questo motivo i vari pazienti si affidano a lui senza alcun tipo di problema, e vengono seguiti per un percorso di dimagrimento presso l’ospedale di Houston, anche a livello psicologico ricevono un supporto. Capita però, che ...