Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2022 ore 12 | 30

(Di martedì 23 agosto 2022)DEL 23 AGOSTOORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-DOVE SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE-NORD VERSO FIRENZE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E L’APPIA. TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA MONTI LEPINI TRA LA TERRACINA-PROSSEDI E LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTE VALLEFRATTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLARICORDIAMO CHE PROSEGUONO SULLA SALTO CICOLANA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RESTRINGIMENTO DELLA BANCHINA, ...