Verona, Perilli: «La Serie A è un altro mondo. All’Hellas di corsa» (Di martedì 23 agosto 2022) Il neo portiere del Verona Perilli si è presentato in conferenza stampa Simone Perilli, neo portiere del Verona arrivato dopo la risoluzione del contratto con il Brescia, si è presentato in conferenza stampa. Serie A – «È un altro mondo. Avendo girato altre categorie, è un altro pianeta: è come andare su Marte, o sulla luna…». ARRIVO AL Verona – «Ho risolto il contratto col Brescia perché c’erano delle cose che non andavano bene, non venivo considerato come speravo, mi hanno trattato un po’ male. Dopo pochi giorni Marroccu ha chiamato il mio procuratore dicendomi: ‘L’Hellas ti vuole, vieni’. Io non ci ho pensato, sono venuto qui di corsa». SCELTA – «Non ho scelto io il Verona, è il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Il neo portiere delsi è presentato in conferenza stampa Simone, neo portiere delarrivato dopo la risoluzione del contratto con il Brescia, si è presentato in conferenza stampa.A – «È un. Avendo girato altre categorie, è unpianeta: è come andare su Marte, o sulla luna…». ARRIVO AL– «Ho risolto il contratto col Brescia perché c’erano delle cose che non andavano bene, non venivo considerato come speravo, mi hanno trattato un po’ male. Dopo pochi giorni Marroccu ha chiamato il mio procuratore dicendomi: ‘L’Hellas ti vuole, vieni’. Io non ci ho pensato, sono venuto qui di». SCELTA – «Non ho scelto io il, è il ...

