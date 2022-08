Un tuffo nell’Italia migliore (Di martedì 23 agosto 2022) Non è l’estate delle Olimpiadi di Tokyo, va chiarito. Quelli sono stati frammenti di tempo in cui i pianeti si sono allineati con l’Italia al centro del mondo dello sport, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 agosto 2022) Non è l’estate delle Olimpiadi di Tokyo, va chiarito. Quelli sono stati frammenti di tempo in cui i pianeti si sono allineati con l’Italia al centro del mondo dello sport, L'articolo proviene da il manifesto.

ImAWeirdoMister : RT @chimerapodcast: Più di mille pagine che vi porteranno a Dublino, a Oxford, a Parigi, a Londra, in Italia. Un tuffo nell’epoca vittorian… - chimerapodcast : Più di mille pagine che vi porteranno a Dublino, a Oxford, a Parigi, a Londra, in Italia. Un tuffo nell’epoca vitto… - infoitsport : Un tuffo nell’oro: Chiara Pellacani vince la gara dei tre metri, è apoteosi Italia a Roma! - Francy11412804 : RT @toMMilanello: ???????? UN TUFFO NELL’ORO Prima gara di #tuffi a #Roma2022. Come poteva finire mai? Italia Campione d’Europa nel team even… - Rickae_22 : RT @toMMilanello: ???????? UN TUFFO NELL’ORO Prima gara di #tuffi a #Roma2022. Come poteva finire mai? Italia Campione d’Europa nel team even… -