Traffico Roma del 23-08-2022 ore 18 | 30

(Di martedì 23 agosto 2022) Luceverdevedi trovati all’ascolto in apertura un incidente avvenuto sulla A1 diramazioneSud che sta provocando rallentamenti nelle prossimità dell’uscita di San Cesareo in direzione Grande Raccordo Anulare e continua ad essere poco ilsulle strade della città metropolitana disolo lievi rallentamenti e senza particolari conseguenze in zona Monteverde nuovo la polizia locale Ci comunica la chiusura temporanea di via Folco Portinari tra via Camillo de Lellis via Bernardino Ramazzini a causa del manto stradale danneggiatorallentato su via Collatina per i lavori presso via Pio Semeghini di Pinè dalle ore 22 di questa sera viene chiusa al transito via di Tor Carbone per delle riprese cinematografiche tre le civico 102 via Appia Antica orari apertura domani mattina alle 7 ...