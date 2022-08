Tennis | Daniil Medvedev | “Importante per me tornare da campione in carica La gente mi guarda in modo diverso”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) Stagione quanto mai complicata sinora per, che si appresta agli US Open 2022 dain, reduce dalla vittoria del titolo lo scorso anno contro Novak Djokovic. Nel ricordare quel match, il russo non nasconde quanto tutto sia cambiato per lui, sia per la carrieratica che per altri aspetti personali. Sarà difficile ripetersi, vista non solo la concorrenza ma anche una complicata condizione fisica, dal momento che non arriva al meglio a questo appuntamento. Le qualità delta sono però indubbie e potranno fare la differenza, unita alla maturità ottenuta, in una crescita progressiva, nelle ultime stagioni. Di seguito, un estratto dell’intervista rilasciata a Eurosport da: “Mi è sempre piaciuto giocare ...