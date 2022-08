Siccità, quasi metà Europa è a rischio (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – quasi metà dell’Europa è minacciata dalla Siccità, secondo un rapporto del servizio scientifico della Commissione europea (Jrc). Il rapporto afferma che, al 10 agosto, il 47% del territorio europeo ha raggiunto un livello di allerta per la Siccità, mentre il 17% delle regioni esaminate è in piena allerta. I ricercatori hanno affermato che le condizioni di Siccità sono legate alla scarsità di pioggia e a una serie di ondate di calore che, a partire da maggio, hanno influenzato gli scarichi fluviali in tutta Europa. La riduzione dei volumi d’acqua ha avuto ripercussioni negative anche sul settore energetico, sia per la produzione di energia idroelettrica che per i sistemi di raffreddamento di altre centrali elettriche. La Siccità ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) –dell’è minacciata dalla, secondo un rapporto del servizio scientifico della Commissione europea (Jrc). Il rapporto afferma che, al 10 agosto, il 47% del territorio europeo ha raggiunto un livello di allerta per la, mentre il 17% delle regioni esaminate è in piena allerta. I ricercatori hanno affermato che le condizioni disono legate alla scarsità di pioggia e a una serie di ondate di calore che, a partire da maggio, hanno influenzato gli scarichi fluviali in tutta. La riduzione dei volumi d’acqua ha avuto ripercussioni negative anche sul settore energetico, sia per la produzione di energia idroelettrica che per i sistemi di raffreddamento di altre centrali elettriche. Laha ...

