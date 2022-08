Parma: per l'attacco spunta Zaza (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Parma il club ducale starebbe pensando a lui qualora Adrian Benedyczak, su cui c'è un interessamento del Bari, dovesse partite nei prossimi giorni. Per ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta diil club ducale starebbe pensando a lui qualora Adrian Benedyczak, su cui c'è un interessamento del Bari, dovesse partite nei prossimi giorni. Per ...

GenoaCFC : ???? In seguito alla grande richiesta, il Genoa CFC comunica che la campagna abbonamenti 22/23 resterà aperta da mar… - poliziadistato : #19agosto #Maltempo e forti piogge nel nord Italia stanno creando molti disagi. A Parma un uomo, rimasto intrappola… - zazoomblog : Parma idea Zaza per l'attacco - #Parma #l'attacco - ParmaLiveTweet : Giudice Sportivo, nessuno stop nel Parma. Torna la squalifica per bestemmie: fermato Inzaghi - STnews365 : Parma: per l'attacco spunta Zaza. L'ingaggio è l'ostacolo più importante da superare #Calcio #CalcioItaliano… -