Napoli-Lecce | biglietti in vendita Ecco i prezzi e le modalità d’acquisto

Sono in vendita i biglietti per la partita Napoli-Lecce, prossima sfida casalinga allo stadio Diego Armando Maradona in programma per mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20:45. La vendita è già partita sul sito di TicketOne dalle ore 12 di questa mattina. Si ricorda che ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L'acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con la ricezione del biglietto in pdf. Per quest'ultima modalità non è necessaria la fidelity card. I tagliandi potranno essere acquistati anche presso tutti punti Ticketone (clicca qui per consultare l'elenco). I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure stampati su ...

