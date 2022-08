Lazio, Sarri ritrova l’amuleto Pedro: contro l’Inter lo spagnolo sarà titolare (Di martedì 23 agosto 2022) Sarri può sorridere: Pedro ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto a partire dal 1? contro l’Inter Maurizio Sarri può sorridere. Pedro ha infatti recuperato dai problemi fisici e, dopo lo spezzone di partita contro il Torino, è pronto a scendere in campo dal 1?. Come riportato da Il Tempo, infatti, il tecnico della Lazio è pronto a lanciare il suo amuleto da titolare nel match di venerdì sera contro l’Inter. Pedro prenderà il posto di uno tra Felipe Anderson e Zaccagni, apparsi ancora in penombra nelle prime due uscite ufficiali in stagione. A 35 anni lo spagnolo ha ancora fame, Sarri lo sa ed è pronto ad affidarsi a lui. LEGGI TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)può sorridere:ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto a partire dal 1?Mauriziopuò sorridere.ha infatti recuperato dai problemi fisici e, dopo lo spezzone di partitail Torino, è pronto a scendere in campo dal 1?. Come riportato da Il Tempo, infatti, il tecnico dellaè pronto a lanciare il suo amuleto danel match di venerdì seraprenderà il posto di uno tra Felipe Anderson e Zaccagni, apparsi ancora in penombra nelle prime due uscite ufficiali in stagione. A 35 anni loha ancora fame,lo sa ed è pronto ad affidarsi a lui. LEGGI TUTTE LE ...

LALAZIOMIA : Lazio, Sarri gestisce la rosa alla ripresa degli allenamenti: tre big lasciati a riposo - RenzoGiannanto1 : Alle 14:00 @Solo_La_Lazio #TalkLive #258 con @giuliocardone69 @Enrico1306 @MicaMonterosso: - #Sarri vs #Inzaghi; -… - sportli26181512 : Lazio, assalto a Reguilon. E spunta Marcos Alonso: Lazio, assalto a Reguilon. E spunta Marcos Alonso Sarri aspetta… - DerNat363 : RT @AllRoundLazio: ??| PARLA GIULIO CARDONE: 'Smentiscono tutti, ma io so che Lazio e Tottenham stanno parlando di Reguilon. E’ in corso una… - EdoardoCecili : #Lazio , #Sarri spinge per avere un terzino, la società tratta continuamente per #Reguilon . Intanto #Pastorello è… -