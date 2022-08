La lezione della Bonino: «Ci accapigliamo su video e non video. La cosa insopportabile è lo stupro» (Di martedì 23 agosto 2022) «Ci accapigliamo su video e non video, io non l’ho visto ma è stato ripreso da tutti i giornaloni, è diventata la polemica del giorno, che durerà 24 ore. Per me la cosa insopportabile è lo stupro». Emma Bonino è l’unica voce a sinistra sensata: il punto, infatti, non è il video pubblicato dalla Meloni ma denunciare lo stupro. La crociata anti-Meloni e le parole di Emma Bonino La crociata anti-Meloni era partita da Letta («Il video postato da Meloni su uno stupro è indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) «Cisue non, io non l’ho visto ma è stato ripreso da tutti i giornaloni, è diventata la polemica del giorno, che durerà 24 ore. Per me laè lo». Emmaè l’unica voce a sinistra sensata: il punto, infatti, non è ilpubblicato dalla Meloni ma denunciare lo. La crociata anti-Meloni e le parole di EmmaLa crociata anti-Meloni era partita da Letta («Ilpostato da Meloni su unoè indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle ...

