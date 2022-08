Idmo | crescono le false notizie su clima e politica report luglio 2022

Leggi su facta.news

(Di martedì 23 agosto 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate ain Italia dal gruppo di fact-checker e debunker di. Qui per saperne di più sul progetto. Ai cinque progetti editoriali italiani che hanno pubblicato contenuti di verifica dei fatti, e che hanno contribuito a questo– BlastingNews, Bufale.net, Facta, Open e Pagella– hanno pubblicato un totale di 227 articoli di fact-checking. Di questi 46 (20 per cento) hanno avuto per oggetto casi di disinformazione riguardanti la guerra in Ucraina, 39 (17 per cento) la pandemia e 29 (13 per cento) il cambiamentotico. La disinformazione sul cambiamentotico è stata molto forte anche nel resto d’Europa, ...