Francesco Facchinetti difende Jovanotti: “Voi che criticate per moda, dov’eravate? Paese di capre” (Di martedì 23 agosto 2022) Da luglio il Jova Beach Party è nel mirino di molti ambientalisti che puntano il dito sullo spettacolo che porta ad ogni tappa oltre 80mila persona su diverse spiagge italiane. Uno scontro che continua ancora oggi con la Procura di Lucca che ha aperto una inchiesta (in seguito ad un esposto) per danno ambientale, in vista dei concerti del 2 e 3 settembre a Viareggio. Accuse tutte respinte sia dal sindaco della città toscana che dall’organizzatore del tour Salvadori. Francesco Facchinetti su TikTok è intervenuto per commentare quanto sta accadendo a Jovanotti e all’organizzazione dello show: “Ho letto cose pesantissime. – ha detto il manager e imprenditore – Non mi voglio rivolgere all’1% delle persone che hanno criticato Jovanotti che sono attivisti, ambientalisti, quelli che ci credono da anni e si battono per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Da luglio il Jova Beach Party è nel mirino di molti ambientalisti che puntano il dito sullo spettacolo che porta ad ogni tappa oltre 80mila persona su diverse spiagge italiane. Uno scontro che continua ancora oggi con la Procura di Lucca che ha aperto una inchiesta (in seguito ad un esposto) per danno ambientale, in vista dei concerti del 2 e 3 settembre a Viareggio. Accuse tutte respinte sia dal sindaco della città toscana che dall’organizzatore del tour Salvadori.su TikTok è intervenuto per commentare quanto sta accadendo ae all’organizzazione dello show: “Ho letto cose pesantissime. – ha detto il manager e imprenditore – Non mi voglio rivolgere all’1% delle persone che hanno criticatoche sono attivisti, ambientalisti, quelli che ci credono da anni e si battono per ...

