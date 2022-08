Energia | Letta | ' price cap in Ue? si può fare a livello nazionale | no a capri espiatori' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Ho sentito molte voci che dicono tetto al prezzo del gas va fatto in Ue buttando la colpa lontano e dicendo non ce lo hanno dato non si può. Io dico che prezzi amministrati in Italia per 12 mesi è una cosa che possiamonoi qui e non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno e non scaricare la responsabilità su nessuno. Io lo voglio. Non limitiamoci a dire 'noi lo abbiamo chiesto a Bruxelles e poi dare la colpa al caproo". Così' Enricoal Meeting di Rimini.