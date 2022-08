Due interventi in montagna: elicottero e Soccorso alpino in Valle Brembana (Di martedì 23 agosto 2022) Cusio. Due interventi in montagna per gli operatori della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, nella mattinata di martedì 23 agosto. Intorno alle 10:30 un escursionista di 60 anni si è sentito male mentre si trovava lungo il sentiero n. 108 Salmurano, nel comune di Ornica. L’uomo ha allertato il 112 e sul posto è arrivato l’eliSoccorso di Bergamo: i sanitari hanno prestato le prime cure e hanno poi trasportato l’uomo all’ospedale di San Giovanni Bianco in codice giallo. Pochi minuti dopo, è arrivata la chiamata per una donna che aveva un problema a una caviglia; si trovava lungo un sentiero di montagna, nel comune di Piazzatorre. Sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino e la squadra di turno a Bergamo; una decina i soccorritori impegnati. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 agosto 2022) Cusio. Dueinper gli operatori della VI Delegazione Orobica del, nella mattinata di martedì 23 agosto. Intorno alle 10:30 un escursionista di 60 anni si è sentito male mentre si trovava lungo il sentiero n. 108 Salmurano, nel comune di Ornica. L’uomo ha allertato il 112 e sul posto è arrivato l’elidi Bergamo: i sanitari hanno prestato le prime cure e hanno poi trasportato l’uomo all’ospedale di San Giovanni Bianco in codice giallo. Pochi minuti dopo, è arrivata la chiamata per una donna che aveva un problema a una caviglia; si trovava lungo un sentiero di, nel comune di Piazzatorre. Sono arrivati i tecnici dele la squadra di turno a Bergamo; una decina i soccorritori impegnati. ...

