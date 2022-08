Depay-Juve, poco per la rescissione con il Barcellona. Intanto Pulisic… (Di martedì 23 agosto 2022) Manca poco per l’addio di Memphis Depay al Barcellona. Pochi i milioni che ballano, ma inizia a filtrare ottimismo in chiave bianconera Depay si avvicina alla Juventus. Il calciatore olandese sembra essere il preferito della dirigenza bianconera per arrivare in attacco, anche se negli ultimi giorni l’ingaggio di Arkadiusz Milik appare sempre più in voga. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Mancaper l’addio di Memphisal. Pochi i milioni che ballano, ma inizia a filtrare ottimismo in chiave bianconerasi avvicina allantus. Il calciatore olandese sembra essere il preferito della dirigenza bianconera per arrivare in attacco, anche se negli ultimi giorni l’ingaggio di Arkadiusz Milik appare sempre più in voga. L'articolo

_Morik92_ : Su #Milik, non si registrano passi in avanti tra #Juve ed #OM. I bianconeri, fino a questo momento, non hanno ancor… - cmdotcom : #Juve, bloccato #Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di #Depay - forumJuventus : Nedved: 'Depay può servirci, è un nome che stiamo seguendo. Vista la situazione, stiamo valutando altri rinforzi su… - ciromagliulo26 : RT @Berto79832: Pietra tombale sulla nostra stagione #Milik e non #Depay quando hai un Di Maria fenomeno ma 1) 34enne e già rotto 2) grossa… - ZonaBianconeri : RT @paoloredio: In molti non hanno ben inteso la situazione finanziaria della #Juve di questi ultimi tre anni. È veramente al limite quindi… -