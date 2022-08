Covid, l’ipotesi: effetto scudo da attività fisica regolare (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Fare sport fa bene, lo dice la scienza. Negli anni centinaia di studi hanno messo in luce un ampio ventaglio di possibili effetti benefici. L’ultimo ha a che fare con il virus protagonista della pandemia di Covid. l’ipotesi suggerita da una ricerca spagnola pubblicata online sul ‘British Journal of Sports Medicine’ è che un’attività fisica regolare sia collegata a un minor rischio di infezione da Sars-CoV-2 e gravità della malattia che ne consegue. La migliore protezione? Deriverebbe da “150 minuti settimanali di attività fisica moderata o 75 minuti di movimento con un’intensità vigorosa”, spiegano gli autori nello studio, Yasmin Ezzatvar dell’università di Valencia e colleghi. Già precedenti lavori hanno suggerito che l’attività ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Fare sport fa bene, lo dice la scienza. Negli anni centinaia di studi hanno messo in luce un ampio ventaglio di possibili effetti benefici. L’ultimo ha a che fare con il virus protagonista della pandemia disuggerita da una ricerca spagnola pubblicata online sul ‘British Journal of Sports Medicine’ è che un’sia collegata a un minor rischio di infezione da Sars-CoV-2 e gravità della malattia che ne consegue. La migliore protezione? Deriverebbe da “150 minuti settimanali dimoderata o 75 minuti di movimento con un’intensità vigorosa”, spiegano gli autori nello studio, Yasmin Ezzatvar dell’università di Valencia e colleghi. Già precedenti lavori hanno suggerito che l’...

