Covid | le notizie di oggi Agenas | occupazione reparti ferma a 10% | intensive a 3% LIVE

(Di martedì 23 agosto 2022) E' stabile al 10%, nell'arco di 24 ore in Italia, la percentuale di posti letto occupati perneiordinari (un anno fa era al 7%) e sono 3 le regioni in cui il valore supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). Sempre allo nazionale, è stabile al 3% la percentuale di terapieoccupate da pazienti(un anno fa era al 5%). Questa la rilevazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () sui dati del 22 agosto

... caratterizzati da una crisi epidemiologica senza precedenti, spendendosi con energia nella lotta al- 19 ".I pazienti- 19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri in Alto Adige ieri erano 39, nessun paziente in terapia intensiva. I dati non sono ancora stati aggiornati. Le persone in quarantena ...PESCARA – Sono 1.243 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 533.016. Il bilancio dei pazienti deceduti ...Sono 1.102 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 or ...