Covid: in Lombardia 4.918 nuovi positivi, 532 a Bergamo (Di martedì 23 agosto 2022) A fronte di 27.957 tamponi effettuati, sono 4.918 i nuovi positivi. A Bergamo sono 532. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-10), stabili le terapie intensive, dove si trovano 20 persone. I decessi nelle ultime 24 ore sono 24. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 27.957 – i nuovi casi positivi: 4.918 – in terapia intensiva: 20 (-) – i ricoverati non in terapia intensiva: 780 (-10) – i decessi, totale complessivo: 42.123 (+24) I nuovi casi per provincia Milano: 1.359 di cui 438 a Milano città; Bergamo: 532; Brescia: 671; Como: 299; Cremona: 224; Lecco: 165; Lodi: 105; Mantova: 321; Monza e Brianza: 366; Pavia: 290; Sondrio: 88; Varese: 382. Leggi su bergamonews (Di martedì 23 agosto 2022) A fronte di 27.957 tamponi effettuati, sono 4.918 i. Asono 532. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-10), stabili le terapie intensive, dove si trovano 20 persone. I decessi nelle ultime 24 ore sono 24. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 27.957 – icasi: 4.918 – in terapia intensiva: 20 (-) – i ricoverati non in terapia intensiva: 780 (-10) – i decessi, totale complessivo: 42.123 (+24) Icasi per provincia Milano: 1.359 di cui 438 a Milano città;: 532; Brescia: 671; Como: 299; Cremona: 224; Lecco: 165; Lodi: 105; Mantova: 321; Monza e Brianza: 366; Pavia: 290; Sondrio: 88; Varese: 382.

fattoquotidiano : Dai disastri con il Covid in Lombardia alla corsa per un seggio in Parlamento: il ritorno di Giulio Gallera, il gaf… - lavocediasti : Covid: il valore del Piemonte si conferma il più basso in Italia, insieme a Lombardia e Toscana - AnsaLombardia : Covid: in Lombardia il tasso di positività sale al 17,5%. Sono 4.918 i nuovi casi e 24 i decessi, ricoveri in calo… - AnsaLombardia : Covid, Università Insubria: 'Possibile nuova ondata con sottovariante'. Ricerca dell'ateneo lombardo: 'Centaurus si… - CorriereAlbaBra : Il valore del Piemonte, con un’incidenza di 178.3 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 15-21 agosto) a fr… -