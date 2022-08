Condò: «Napoli da vertice? Presto per dirlo, ha giocato con squadre non di alto livello» (Di martedì 23 agosto 2022) Il giornalista Paolo Condò ha parlato delle possibilità del Napoli di lottare per lo scudetto in questa stagione Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni di Radio Marte, ha detto la sua sulle possibilità del Napoli di lottare per lo scudetto in questa stagione. Napoli DA vertice – «Due gare non possono dirci tutto, ma la squadra ha mostrato grande qualità di gioco e capacità tecniche importanti. E’ primo con Roma e Inter, con percorso simile: vittorie con una neopromossa e una squadra non di alto livello». NUOVI ACQUISTI – «Non conoscevo Kvaratskhelia, mi ha sorpreso, ha grandissime qualità, complimenti al Napoli per l’acquisto. Non mi convince ancora completamente Kim, ma i movimenti difensivi sono più complicati e rigidi». ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Il giornalista Paoloha parlato delle possibilità deldi lottare per lo scudetto in questa stagione Il giornalista Paolo, ai microfoni di Radio Marte, ha detto la sua sulle possibilità deldi lottare per lo scudetto in questa stagione.DA– «Due gare non possono dirci tutto, ma la squadra ha mostrato grande qualità di gioco e capacità tecniche importanti. E’ primo con Roma e Inter, con percorso simile: vittorie con una neopromossa e una squadra non di». NUOVI ACQUISTI – «Non conoscevo Kvaratskhelia, mi ha sorpreso, ha grandissime qualità, complimenti alper l’acquisto. Non mi convince ancora completamente Kim, ma i movimenti difensivi sono più complicati e rigidi». ...

