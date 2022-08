Champions League 2022/2023, il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff (Di martedì 23 agosto 2022) Si avvicina sempre più il grande appuntamento con l’inizio ufficiale della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Manca ancora un tassello, ancora sei squadre per arrivare alle 32 totali che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie. Ecco quindi il risultato del sorteggio che si è svolto oggi, martedì 2 agosto, a Nyon, con il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff, i cui turni di andata si svolgeranno il 16 e 17 agosto, con ritorno il 23 e il 24. Champions PATH Qarabag – Viktoria Plzen 0-0 1-2 Bodo Glimt – Dinamo Zagabria 1-0 Maccabi Haifa – Stella Rossa 3-2 2-2 Copenaghen-Trabzonspor 2-1 League PATH Dinamo Kiev – Benfica 0-2 0-3 Rangers – PSV 2-2 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Si avvicina sempre più il grande appuntamento con l’inizio ufficiale della fase a gironi della. Manca ancora un tassello, ancora sei squadre per arrivare alle 32 totali che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie. Ecco quindi il risultato del sorteggio che si è svolto oggi, martedì 2 agosto, a Nyon, con ile glidei, i cui turni di andata si svolgeranno il 16 e 17 agosto, con ritorno il 23 e il 24.PATH Qarabag – Viktoria Plzen 0-0 1-2 Bodo Glimt – Dinamo Zagabria 1-0 Maccabi Haifa – Stella Rossa 3-2 2-2 Copenaghen-Trabzonspor 2-1PATH Dinamo Kiev – Benfica 0-2 0-3 Rangers – PSV 2-2 SportFace.

