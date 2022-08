Calciomercato Fiorentina: valutazione troppo alta per Faes (Di martedì 23 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina, piace Faes per la difesa, ma la valutazione è troppo alta per i Viola: Denayer piano B La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Negli ultimi giorni il nome caldo era quello di Wout Faes. Il Reims però chiede almeno 14 milioni per cedere il giovane difensore belga e quindi, secondo quanto riportato dal Tirreno, la dirigenza viola sta valutando altri profili. Il piano B potrebbe essere Denayer, appena svincolato dal Lione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022), piaceper la difesa, ma laper i Viola: Denayer piano B Laè alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Negli ultimi giorni il nome caldo era quello di Wout. Il Reims però chiede almeno 14 milioni per cedere il giovane difensore belga e quindi, secondo quanto riportato dal Tirreno, la dirigenza viola sta valutando altri profili. Il piano B potrebbe essere Denayer, appena svincolato dal Lione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

