Briatore chiede 12 milioni allo Stato come risarcimento per il Force Blue (Di martedì 23 agosto 2022) A seguito della sentenza della Corte di Appello di Genova che l’ha assolto dal presunto reato di evasione fiscale per il caso dello yacht Force Blue, Flavio Briatore chiede allo Stato Italiano un risarcimento di 12 milioni di euro per il danno economico subito. Briatore pronto alla causa civile in caso di rigetto L’imprenditore piemontese si era visto, nel 2010, sequestrato il suo yacht di lusso, con l’accusa di aver evaso il pagamento di tasse per oltre 3 milioni di euro tra iva e attività di charter. Briatore era Stato inizialmente condannato in appello a 18 mesi, con la Cassazione che aveva successivamente annullato la condanna e disposto un appello bis, che vide il reato finire in ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 23 agosto 2022) A seguito della sentenza della Corte di Appello di Genova che l’ha assolto dal presunto reato di evasione fiscale per il caso dello yacht, FlavioItaliano undi 12di euro per il danno economico subito.pronto alla causa civile in caso di rigetto L’imprenditore piemontese si era visto, nel 2010, sequestrato il suo yacht di lusso, con l’accusa di aver evaso il pagamento di tasse per oltre 3di euro tra iva e attività di charter.erainizialmente condannato in appello a 18 mesi, con la Cassazione che aveva successivamente annullato la condanna e disposto un appello bis, che vide il reato finire in ...

radiosintony : Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro di danni - Tag24news : Briatore torna a far parlare di sé - infoitinterno : Briatore chiede 12 milioni allo Stato per lo yacht messo all'asta - RobymrCanepa : RT @MediasetTgcom24: Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro di danni per la vendita all'asta dello yacht Force Blue #Briatore #Forc… - cardella42 : RT @GiancarloDeRisi: Briatore chiede allo Stato 12 milioni per il suo yacht La barca era stata confiscata e 'svenduta', ma la Cassazione av… -