Annullare o ripristinare una modifica in Word | Excel | Powerpoint

(Di martedì 23 agosto 2022) I programmi della suite office ci permettono dio ripetere un'azione specifica, unadel testo, un'aggiunta, una cancellazione o una funzione di formattazione, utilizzando direttamente i tasti presenti nell'interfaccia o le scorciatoie da tastiera. Questi pulsanti si trovano in posizioni simili sia su Mac che su Windows e conviene impararli subito, visto che li useremo molto spesso sue susul lavoro o durante una sessione di studio. Vediamo quindi comeo ripetere un'azione in Microsoft Office, mostrandovi sia i tasti presenti nell'interfaccia sia le scorciatoie da tastiera che è possibile utilizzare ine ...

...Microsoft si è avvalsa del sistema Known Issue Rollback System (KIR) perl'installazione dell'aggiornamento su altri PC Windows 10 quindi ha pubblicato alcuni suggerimenti per......del messaggio eliminato potrebbe di fattolo stesso e quindi, nell'eventualità, problema risolto . La cosa potrebbe essere realizzata nel breve periodo. Si tratterà di fatto di...La IMM/CarraraFiere, società proprietaria del complesso fieristico sede delle manifestazioni di cui all’oggetto, ha ufficialmente comunicato che, a causa ...Molte app hanno un flusso di interfaccia simile per annullare un’attività, Gmail è il principale tra quelle basate sulla comunicazione. All’inizio di giugno, WhatsApp stava testando un’opzione per ann ...