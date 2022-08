Andrea morto a 30 anni, la fidanzata Sara: 'Non volevo arrampicarmi, avevo paura. Ora mi augurano la morte' (Di martedì 23 agosto 2022) 'Stavamo insieme da sei mesi, Andrea era splendido, l'unico che mi ha sempre rispettata. Presto saremmo andati a convivere, voleva due bambini'. Sara Bragante , 27 anni, è la fidanzata di Andrea ... Leggi su leggo (Di martedì 23 agosto 2022) 'Stavamo insieme da sei mesi,era splendido, l'unico che mi ha sempre rispettata. Presto saremmo andati a convivere, voleva due bambini'.Bragante , 27, è ladi...

News24_it : La fidanzata di Andrea Mazzetto, morto ad Asiago: «Ha perso il telefono per aiutare me, che tristezza gli... - Corr… - ilbaku : Per la gioia di @_unalola oggi il Corriere intervista la fidanzata in lutto che prova a metterci una toppa. Che pe… - lacittanews : di Andrea Priante «Mi attaccano per il nostro ultimo selfie, ma l’ho postato per amore, per ricordare Andrea».… - andrea_falivene : RT @mariobianchi18: Il #23agosto 1978 nasceva #KobeBryant. Figlio di Joe, buon cestista che giocò in Italia, non ancora 18enne andò al Draf… - NinoSaltato : RT @leggoit: Andrea morto a 30 anni, la fidanzata Sara: «Non volevo arrampicarmi, avevo paura. Ora mi augurano la morte» -