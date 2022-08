Amici, i problemi di salute lo costringono allo stop: la preoccupazione dei fan (Di martedì 23 agosto 2022) Aka7even ha voluto comunicare ai suoi fan i motivi che hanno portato alla cancellazione di due date del suo tour: cosa è successo? Prima il grande riscontro nella ventesima edizione di Amici, dove è giunto terzo nella classifica generale e secondo in quella relativa al canto, poi i vari singoli di successo e la pubblicazione del suo primo album, fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022. La carriera di Aka7even sembra ormai in forte ascesa, con l’artista di Vico Equense che ha ricevuto elogi anche per gli ultimi brani, in particolare Toca realizzato assieme a Gué Pequeno. Il 21enne Luca Marzano – questo il vero nome di Aka7even – ha fatto impazzire i fan con il suo tour, che ha toccato molti luoghi, tra cui Civitanova Marche, Gallipoli e Sirmione. Ma lo scorso 20 agosto il suo live è saltato. Aka7even avrebbe dovuto esibirsi ... Leggi su kronic (Di martedì 23 agosto 2022) Aka7even ha voluto comunicare ai suoi fan i motivi che hanno portato alla cancellazione di due date del suo tour: cosa è successo? Prima il grande riscontro nella ventesima edizione di, dove è giunto terzo nella classifica generale e secondo in quella relativa al canto, poi i vari singoli di successo e la pubblicazione del suo primo album, fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022. La carriera di Aka7even sembra ormai in forte ascesa, con l’artista di Vico Equense che ha ricevuto elogi anche per gli ultimi brani, in particolare Toca realizzato assieme a Gué Pequeno. Il 21enne Luca Marzano – questo il vero nome di Aka7even – ha fatto impazzire i fan con il suo tour, che ha toccato molti luoghi, tra cui Civitanova Marche, Gallipoli e Sirmione. Ma lo scorso 20 agosto il suo live è saltato. Aka7even avrebbe dovuto esibirsi ...

