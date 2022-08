Affare da meno di 10 milioni: Allan proposto in Serie A! (Di martedì 23 agosto 2022) Ultimi giorni di calciomercato per i club di Serie A, che entro il 1° settembre dovranno ultimare le trattative e completare le rose. Alcune squadre hanno già formazioni al completo, altre sono ancora alla ricerca dei giusti rinforzi, e poi ci sono società che devono ricorrere ai ripari. È il caso della Roma, che dopo queste prime due gare di campionato si è ritrovata senza Wijnaldum e Zaniolo per infortunio. Se per l’ala classe ’99 lo stop si aggirerà intorno alle 3 settimane, per l’olandese ex PSG lo stop sarà molto più lungo. Per questo motivo José Mourinho ha chiesto alla dirigenza giallorossa di tornare sul mercato e acquistare un nuovo centrocampista. Tanti i nomi al vaglio del d.s. Tiago Pinto: tra questi Paredes, che piace anche alla Juventus, e Tameze, sul quale c’è il Milan e in passato accostato anche al Napoli. FOTO: Getty – Allan ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Ultimi giorni di calciomercato per i club diA, che entro il 1° settembre dovranno ultimare le trattative e completare le rose. Alcune squadre hanno già formazioni al completo, altre sono ancora alla ricerca dei giusti rinforzi, e poi ci sono società che devono ricorrere ai ripari. È il caso della Roma, che dopo queste prime due gare di campionato si è ritrovata senza Wijnaldum e Zaniolo per infortunio. Se per l’ala classe ’99 lo stop si aggirerà intorno alle 3 settimane, per l’olandese ex PSG lo stop sarà molto più lungo. Per questo motivo José Mourinho ha chiesto alla dirigenza giallorossa di tornare sul mercato e acquistare un nuovo centrocampista. Tanti i nomi al vaglio del d.s. Tiago Pinto: tra questi Paredes, che piace anche alla Juventus, e Tameze, sul quale c’è il Milan e in passato accostato anche al Napoli. FOTO: Getty –...

