VIDEO: L’ex WWE e AEW Jake Atlas, prova a salvarsi dall’arresto dicendo di essere famoso (Di lunedì 22 agosto 2022) Qualche mese fa, e precisamente nel mese di maggio, vi avevamo raccontato dell’arresto della ex star della AEW Jake Atlas. L’ex wrestler di NXT non è stato poi perseguito penalmente per l’accaduto di quel 23 maggio ad Orlando, quando è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica nei confronti del suo fidanzato. La star della AEW Jake Atlas ha detto ai poliziotti di essere “una superstar internazionale” e poi ha definito il suo fidanzato “terribile nel sesso” in una sfuriata durante il suo arresto a maggio Nel filmato, venuto fuori oggi grazie a TMZ Sports, si vede che un agente di polizia stava cercando di fare domande a un agitato Atlas su un presunto incidente di violenza domestica tra lui e il suo fidanzato fuori dalla sua casa di Orlando. Il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 22 agosto 2022) Qualche mese fa, e precisamente nel mese di maggio, vi avevamo raccontato dell’arresto della ex star della AEWwrestler di NXT non è stato poi perseguito penalmente per l’accaduto di quel 23 maggio ad Orlando, quando è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica nei confronti del suo fidanzato. La star della AEWha detto ai poliziotti di“una superstar internazionale” e poi ha definito il suo fidanzato “terribile nel sesso” in una sfuriata durante il suo arresto a maggio Nel filmato, venuto fuori oggi grazie a TMZ Sports, si vede che un agente di polizia stava cercando di fare domande a un agitatosu un presunto incidente di violenza domestica tra lui e il suo fidanzato fuori dalla sua casa di Orlando. Il ...

