Sampdoria, Audero: "Pareggio che sa di vittoria" Le parole di Emil Audero alla fine della partita finita con il pareggio tra Sampdoria e Juve: "Su Kostic è stata una parata che provo spesso" Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato dopo il triplice fischio del match di Serie A contro la Juventus, finito con il pareggio grazie ... Una Juve alti e bassi inchiodata senza reti dalla Samp a Marassi GENOVA. Una Juve spuntata e senza qualità non va oltre lo 0 - 0 in casa di una volenterosa Sampdoria, nel posticipo della seconda giornata. I bianconeri di Max Allegri sono così già costretti ad inseguire le ... Tuttosport SAMPDORIA - JUVENTUS: Prestazione opaca dei bianconeri, Miretti l'unica nota lieta della squadra di Allegri La Juventus non riesce ad andare oltre il pareggio nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Il tiro di Cuadrado ad inizio gara e quello di Kostic nei minuti finali sono state le ... Serie A, la Juve resta all’asciutto a Genova: finisce 0-0 Poco convinta, incapace di sviluppare delle trame offensive degne della qualità dei propri interpreti, la formazione bianconera crea ben poco per avere la meglio su una Sampdoria molto ben messa in ... Le parole di Emil Audero alla fine della partita finita con il pareggio tra Sampdoria e: "Su Kostic è stataparata che provo spesso" Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato dopo il triplice fischio del match di Serie A contro la Juventus, finito con il pareggio grazie ...GENOVA.spuntata e senza qualità non va oltre lo 0 - 0 in casa divolenterosa Sampdoria, nel posticipo della seconda giornata. I bianconeri di Max Allegri sono così già costretti ad inseguire le ... Juve, Arthur: dieci giorni per trovare una soluzione last minute La Juventus non riesce ad andare oltre il pareggio nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Il tiro di Cuadrado ad inizio gara e quello di Kostic nei minuti finali sono state le ...Poco convinta, incapace di sviluppare delle trame offensive degne della qualità dei propri interpreti, la formazione bianconera crea ben poco per avere la meglio su una Sampdoria molto ben messa in ...