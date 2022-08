Un mondo senza insetti è un mondo morto (Di lunedì 22 agosto 2022) Come ben sappiamo, gli esseri umani non sono l’unica specie a soffrire le gravi conseguenze della crisi climatica (causata, tra l’altro, dalle attività antropiche), che ogni giorno minaccia la biodiversità del nostro pianeta. Enormi ondate di morie verranno innescate in tutto il regno animale, mentre le barriere coralline rischiano di diventare di un bianco spettrale e le foreste pluviali lasciano spazio ad aride distese di terra. Per un certo periodo, alcuni ricercatori erano convinti che il mondo degli insetti potesse essere il meno colpito rispetto ad altre specie, come mammiferi o uccelli. Considerando le loro numerosissime “popolazioni” e la loro capacità di adattamento ai precedenti eventi di estinzione di massa, si pensava infatti che gli insetti se la sarebbero cavata meglio di altri animali di fronte ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 agosto 2022) Come ben sappiamo, gli esseri umani non sono l’unica specie a soffrire le gravi conseguenze della crisi climatica (causata, tra l’altro, dalle attività antropiche), che ogni giorno minaccia la biodiversità del nostro pianeta. Enormi ondate di morie verranno innescate in tutto il regno animale, mentre le barriere coralline rischiano di diventare di un bianco spettrale e le foreste pluviali lasciano spazio ad aride distese di terra. Per un certo periodo, alcuni ricercatori erano convinti che ildeglipotesse essere il meno colpito rispetto ad altre specie, come mammiferi o uccelli. Considerando le loro numerosissime “popolazioni” e la loro capacità di adattamento ai precedenti eventi di estinzione di massa, si pensava infatti che glise la sarebbero cavata meglio di altri animali di fronte ...

LaVeritaWeb : Dapprima la televisione e infine Internet: ormai giriamo il mondo senza alzare il sedere dal divano, e non viviamo… - Avvenire_Nei : Kandahar, la città senza donne - Agenzia_Ansa : Shock in Florida. La Corte d'appello del primo distretto nega a una sedicenne senza genitori la possibilità di abor… - Adriana80602870 : @Cazzaccimiei1 @malessandravar1 Come il filosofo Fusy, della cui filosofia nulla posso dire perché non ne capisco,… - Lycia_S : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.08.2022 Amici tutto bene? Io sto una favola, nonostante il caldo .. vi penso sempre sapete? Senza di voi che mo… -