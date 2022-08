Ultime Notizie – Video stupro, Meloni: “Letta mi attacca ma niente solidarietà a vittima” – Video (Di lunedì 22 agosto 2022) “Ho preso quel Video da uno dei principali quotidiani italiani. Il Video è oscurato. Io ho espresso solidarietà alla vittima dello stupro, chi attacca me non esprime solidarietà alla vittima e non spende una parola di condanna per lo stupratore”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così dopo le polemiche legate al Video – pubblicato da un quotidiano e rilanciato da lei sui social – che documenta uno stupro compiuto a Piacenza da un richiedente asilo su una donna ucraina. La diffusione del Video da parte di Meloni è stata aspramente criticata dal Pd. “Enrico Letta, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) “Ho preso quelda uno dei principali quotidiani italiani. Ilè oscurato. Io ho espressoalladello, chime non esprimeallae non spende una parola di condanna per lo stupratore”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così dopo le polemiche legate al– pubblicato da un quotidiano e rilanciato da lei sui social – che documenta unocompiuto a Piacenza da un richiedente asilo su una donna ucraina. La diffusione delda parte diè stata aspramente criticata dal Pd. “Enrico, ...

