Ultime Notizie – Elezioni 2022, in liste FdI nipoti Tremaglia e Crosetto (Di lunedì 22 agosto 2022) Pronto a candidarsi con Fratelli d’Italia ci sarebbe Andrea Tremaglia, coordinatore provinciale del partito a Bergamo e nipote dello storico esponente di An, l’ex ministro Mirko Tremaglia. Tra i candidati nelle liste di Fdi c’è anche Giovanni Crosetto, nipote dell’ex sottosegretario alla Difesa e fondatore del partito, Guido. Giovanni Crosetto è capogruppo di Fdi al Consiglio comunale di Torino e sarà al quarto posto nel listino Camera del Piemonte. Di fatto, riferiscono, visto la posizione si tratterebbe di una candidatura di testimonianza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Pronto a candidarsi con Fratelli d’Italia ci sarebbe Andrea, coordinatore provinciale del partito a Bergamo e nipote dello storico esponente di An, l’ex ministro Mirko. Tra i candidati nelledi Fdi c’è anche Giovanni, nipote dell’ex sottosegretario alla Difesa e fondatore del partito, Guido. Giovanniè capogruppo di Fdi al Consiglio comunale di Torino e sarà al quarto posto nel listino Camera del Piemonte. Di fatto, riferiscono, visto la posizione si tratterebbe di una candidatura di testimonianza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - junews24com : Frabotta Lecce (Sportitalia), clamoroso! Si va verso la risoluzione: i dettagli - - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Così Liliana si è uccisa». Giallo sui giorni prima del ritrovamento: ipotesi «congelamento» -