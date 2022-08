Ucraina, capo esercito: “Morti quasi 9.000 nostri eroi” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – quasi 9.000 “eroi” Morti. E’ questo il bilancio indicato dal capo dell’esercito ucraino, Valerii Zaluzhnyi, che – passati quasi sei mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina – ha parlato per la prima volta dei caduti, ma senza precisare se si tratti solo di militari e a quale periodo si riferisca, e ha chiesto “protezione” per i bambini ucraini. “Non solo i militari e non solo coloro che hanno preso le armi partecipano alla guerra – ha detto Zaluzhnyi secondo dichiarazioni riportate da Ukrinform – I nostri bambini, che non hanno nessuna colpa, tranne quella di essere nati proprio qui e in questo momento, non capiscono nulla di quanto sta accadendo ma hanno certamente bisogno di protezione, per esempio vicino Soledar, vicino ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) –9.000 “. E’ questo il bilancio indicato daldell’ucraino, Valerii Zaluzhnyi, che – passatisei mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’– ha parlato per la prima volta dei caduti, ma senza precisare se si tratti solo di militari e a quale periodo si riferisca, e ha chiesto “protezione” per i bambini ucraini. “Non solo i militari e non solo coloro che hanno preso le armi partecipano alla guerra – ha detto Zaluzhnyi secondo dichiarazioni riportate da Ukrinform – Ibambini, che non hanno nessuna colpa, tranne quella di essere nati proprio qui e in questo momento, non capiscono nulla di quanto sta accadendo ma hanno certamente bisogno di protezione, per esempio vicino Soledar, vicino ...

