Tennis, Us Open: Zverev salterà l’edizione 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Niente Us Open 2022 per Alexander Zverev. Ad annunciarlo gli stessi organizzatori dello Slam americano. Il numero 2 del ranking Atp infatti, non ha ancora recuperato dal brutto infortunio alla caviglia destra patito lo scorso 3 giugno al Roland Garros nel match contro Rafael Nadal. In quel caso specifico, il tedesco lasciò il campo su una sedia a rotelle. Il 25enne è stato poi operato con successo ma, dopo aver saltato sia Montreal che Cincinnati, non ha ancora ripreso al cento per cento. Zverev lascerà quindi la piazza d’onore nel main draw allo stesso Nadal e potrebbe rientrare in campo a settembre ad Amburgo per la Coppa Davis. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Niente Usper Alexander. Ad annunciarlo gli stessi organizzatori dello Slam americano. Il numero 2 del ranking Atp infatti, non ha ancora recuperato dal brutto infortunio alla caviglia destra patito lo scorso 3 giugno al Roland Garros nel match contro Rafael Nadal. In quel caso specifico, il tedesco lasciò il campo su una sedia a rotelle. Il 25enne è stato poi operato con successo ma, dopo aver saltato sia Montreal che Cincinnati, non ha ancora ripreso al cento per cento.lascerà quindi la piazza d’onore nel main draw allo stesso Nadal e potrebbe rientrare in campo a settembre ad Amburgo per la Coppa Davis. SportFace.

