Stupro di Piacenza, la sindaca condanna la diffusione del video: «La donna ha subito un’altra violenza» (Di lunedì 22 agosto 2022) «Mi domando: chi lo ha pubblicato lo avrebbe fatto lo stesso se la vittima fosse stata sua sorella o sua madre?». Katia Tarasconi è sindaca di Piacenza dallo scorso 29 giugno, quando ha vinto le elezioni con il simbolo del Pd battendo l’uscente Patrizia Barbieri del centrodestra. Sentita da Ansa, decide di non commentare il video dello Stupro subito da una donna ucraina di 55 anni per le strade della sua città che in molti, tra giornali e politici, hanno ripubblicato. «Forse può servire a capire la gravità dell’atto, ma io non l’avrei fatto». Tarasconi preferisce schierarsi dalla parte della vittima: «Mi metto nei panni di questa donna penso che lei oggi non vorrebbe aprire internet e vedere cos’è successo. Ha subito già una violenza, ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) «Mi domando: chi lo ha pubblicato lo avrebbe fatto lo stesso se la vittima fosse stata sua sorella o sua madre?». Katia Tarasconi èdidallo scorso 29 giugno, quando ha vinto le elezioni con il simbolo del Pd battendo l’uscente Patrizia Barbieri del centrodestra. Sentita da Ansa, decide di non commentare ildelloda unaucraina di 55 anni per le strade della sua città che in molti, tra giornali e politici, hanno ripubblicato. «Forse può servire a capire la gravità dell’atto, ma io non l’avrei fatto». Tarasconi preferisce schierarsi dalla parte della vittima: «Mi metto nei panni di questapenso che lei oggi non vorrebbe aprire internet e vedere cos’è successo. Hagià una, ...

matteosalvinimi : Piacenza, #stupro e violenza crescente. Sarò in città il 31 agosto, per presentare gli obiettivi della Lega: più fo… - ilpost : La strumentalizzazione dello stupro di Piacenza - Corriere : Piacenza, stupro in centro all’alba: arrestato uomo di 27 anni. Le immagini fanno il giro del web - Maurizi46052531 : RT @LucioMM1: L'uomo accusato di tentato #stupro di una ucraina (e già arrestato) in centro a #piacenza è originario della Guinea. In Guine… - paoletti1002 : RT @Geronim22285766: Stupro Piacenza, Meloni posta il video. Letta: 'Indecente e indecoroso'. Letta pensa se era tua Figlia?! Testa di cazz… -