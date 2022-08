Si tuffa nel lago di Como e non riemerge. In corso le ricerche

ProfCaffarel : - corriereveneto : Garda, si tuffa nel lago e sbatte la testa sul fondo: grave un 17enne - Emergenza24 : RT @BresciaOggiIT: +++ Turista di 23 anni si tuffa nel lago e scompare: ricerche a Iseo - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Si tuffa nel #lago di garda e batte la testa: grave un ragazzo di 17 anni - Tarchezio : RT @Tarchezio: E il sole inesorabilmente a fine serata si 'tuffa' nel blu A noi resta quel profumo inebriante di infinito #Sabaudia https… -

ComoCity.it

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco in corso, a Torno, per la ricerca di una personalago, nella zona del pontile.CASTEL VOLTURNO, UOMO SIIN MARE E HA UN MALORE Tutto è accaduto intorno alle 17.30. Secondo ... Riposa in pace Peppe, saraimio cuore, nella mia memoria, nelle mie preghiere. Il popolo ... Torno, giovane si tuffa nel lago e non riemerge: si teme il peggio Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco in corso, a Torno, per la ricerca di una persona nel lago, nella zona del pontile. I vigili del fuoco sono stati attivati poco dopo le 18 per la segnalazion ...Sono in corso nelle acque antistanti la piazzetta di Torno (Como) le ricerche di un turista che si era immerso a fare un bagno nel lago di Como e non è più riemerso. L’uomo, secondo le ...