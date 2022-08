Sampdoria | Audero | «Partita difficile per il calibro dell’avversario»

(Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole diprima della sfida dellacon la Juve: «Abbiamo trasformato quello che era la rabbia e la delusione in voglia» Emilha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dellaalla Juve. Di seguito le sue parole. DICHIARAZIONI – «Abbiamo cercato di trasformare quello che era la rabbia e la delusione in voglia di fare bene. Oggi è unaper il, abbiamo il dovere di dare il massimo e fare una grande prestazione al netto della forza. È d’obbligo trascinare il pubblico e fare una prestazione di livello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Formazioni ufficiali Sampdoria (4 - 2 - 3 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Leris, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo. Juventus (4 - 3 - 3): Perin; Danilo, ...