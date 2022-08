Roma ok con la Cremonese ma si ferma Zaniolo: quando potrà tornare in campo (Di lunedì 22 agosto 2022) Così come contro la Salernitana, anche all'esordio stagionale all'Olimpico alla Roma basta un gol per portare a casa i tre punti. Contro la Cremonese decide un colpo di testa di Smalling al 65'. I giallorossi si portano così in vetta alla classifica a punteggio pieno con 6 punti in due partite come Inter e Napoli. La Cremonese invece rimane ferma a quota zero. Unica nota stonata per la Roma l'infortunio alla spalla di Zaniolo, uscito nel finale di primo tempo. L'attaccante ha riportato la lussazione della spalla sinistra. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il 23enne giallorosso a Villa Stuart. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente e, secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane. Tornando al match, in avvio Mourinho ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Così come contro la Salernitana, anche all'esordio stagionale all'Olimpico allabasta un gol per portare a casa i tre punti. Contro ladecide un colpo di testa di Smalling al 65'. I giallorossi si portano così in vetta alla classifica a punteggio pieno con 6 punti in due partite come Inter e Napoli. Lainvece rimanea quota zero. Unica nota stonata per lal'infortunio alla spalla di, uscito nel finale di primo tempo. L'attaccante ha riportato la lussazione della spalla sinistra. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il 23enne giallorosso a Villa Stuart. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente e, secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane. Tornando al match, in avvio Mourinho ...

