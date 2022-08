Roma-Cremonese, Zaniolo esce dal campo in barella. Infortunio alla spalla (Di lunedì 22 agosto 2022) Ennesimo Infortunio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma si è fatto male sul finire del primo tempo della partita contro la Cremonese per una brutta caduta durante un’azione in attacco. Zaniolo è caduto male, ha subito avvertito il dolore e chiesto l’intervento dei sanitari in panchina. Dopo qualche minuto impiegato per valutarne le condizioni, Zaniolo è uscito dal campo dolorante, in barella, accompagnato dai cori di incoraggiamento del pubblico presente all’Olimpico. Al suo posto Josè Mourinho ha inserito El Shaarawy. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Ennesimoper Nicolò. Il centrocampista dellasi è fatto male sul finire del primo tempo della partita contro laper una brutta caduta durante un’azione in attacco.è caduto male, ha subito avvertito il dolore e chiesto l’intervento dei sanitari in panchina. Dopo qualche minuto impiegato per valutarne le condizioni,è uscito daldolorante, in, accompagnato dai cori di incoraggiamento del pubblico presente all’Olimpico. Al suo posto Josè Mourinho ha inserito El Shaarawy. L'articolo ilNapolista.

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - OfficialASRoma : Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese… - DiMarzio : #SerieA, #RomaCremonese | @OfficialASRoma, infortunio alla spalla per #Zaniolo - Fiorentinanews : Non c'è pace per la #Roma: #Zaniolo esce in barella al termine del primo tempo contro la #Cremonese - SarriBallismo : @ovunquetusiaaa Ok penserò allo 0 a 0 col torino mentre aspetto che la roma finisca 0 a 0 con la cremonese -