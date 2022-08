Quanto guadagna Maria De Filippi: cifre importanti del patrimonio (Di lunedì 22 agosto 2022) Quanto guadagna Maria De Filippi? Stiamo parlando di ‘Queen Mary’, considerata la regina degli ascolti tv di Mediaset. Spesso è davvero impossibile per le altre reti televisive gareggiare contro di lei, nel pomeriggio e nella prima serata. Con Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te tiene incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Ma qual è il patrimonio della De Filippi? L’unica conduttrice con in mano così tanti programmi, compreso Tu Sì Que Vales, la moglie di Maurizio Costanzo ottiene i suoi guadagni anche attraverso l’imprenditoria. Con la sua Fascino srl è un’imprenditrice che ha raggiunto il successo pure in questo settore. Dunque, si può dire che Maria ha conquistato negli anni un importante impero economico! Maria De ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di lunedì 22 agosto 2022)De? Stiamo parlando di ‘Queen Mary’, considerata la regina degli ascolti tv di Mediaset. Spesso è davvero impossibile per le altre reti televisive gareggiare contro di lei, nel pomeriggio e nella prima serata. Con Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te tiene incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Ma qual è ildella De? L’unica conduttrice con in mano così tanti programmi, compreso Tu Sì Que Vales, la moglie di Maurizio Costanzo ottiene i suoi guadagni anche attraverso l’imprenditoria. Con la sua Fascino srl è un’imprenditrice che ha raggiunto il successo pure in questo settore. Dunque, si può dire cheha conquistato negli anni un importante impero economico!De ...

