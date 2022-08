Pechino Express da martedì 6 settembre su Tv8

(Di lunedì 22 agosto 2022) Costantino della Gherardesca E’ arrivato il momento anche per il pubblico free di assaporare l’ultima edizione di. Dopo la messa in onda su Sky, la nona edizione arriva su Tv8., il viaggio di Costantino della Gherardesca debutta in prima serata sull’ottavo canale. La collocazione delsera si pone in continuità con l‘ultima edizione targata Rai2 e datata 2020. Il cast di2022 è composto da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Ciro e Giovambattista Ferrara, Barbascura X e Andrea Boscherini, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristian Dondi, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

clairesjam : PECHINO EXPRESS SU TV8 LA NOTIZIA PIÙ BELLA DEL GIORNO - stregheIIa : tra due settimane inizia pechino express, finalmente lo faranno vedere anche a noi comuni mortali su tv8, io non st… - lagretina : mio prefe pechino express seguito da 4 hotel e masterchef, di solito guardavo xfactor ma quest'anno la giuria non m… - Debora92363723 : RT @SoleilSorgeFan: Isola dei famosi ? Leader Pechino Express ? Iconica GfVip ? Protagonista Masterchef... lo vincerebbe facile ?? - Sofiapecuni01 : RT @SoleilSorgeFan: Isola dei famosi ? Leader Pechino Express ? Iconica GfVip ? Protagonista Masterchef... lo vincerebbe facile ?? -

ComingSoon.it

E a rivelare che le piacerebbe tantissimo fare 'un reality itinerante, tipo' in compagnia del marito. 'Moriremmo dal ridere' ha detto anche l'ex tennista, che in ultima analisi, ...Dopo aver partecipato a due reality,e Grande Fratello Vip, è tornata alla sua professione principale, ovvero quella di attrice. E' soddisfatta della sua carriera, così come lo è ... Pechino Express, spunta il gossip sulla nuova edizione: nessuno se lo aspettava! L'attrice francese, vista in passato al Grande Fratello Vip, è fiera della sua età ed è fisicamente splendida nonostante il tempo che passa ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6347285-951e-9d2d-2615-2ea46dea4e9 ...