Napoli, minaccia il padre con un coltello per soldi: arrestato 27enne (Di lunedì 22 agosto 2022) Napoli. Sotto l’effetto di droga e alcol, ha impugnato un coltello e lo ha puntato contro il padre. Grazie all’intervento dei Carabinieri, un 27enne dei Ponti Rossi, già noto alle forze dell’ordine, è stato disarmato e arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Napoli, minaccia il padre con un coltello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 agosto 2022). Sotto l’effetto di droga e alcol, ha impugnato une lo ha puntato contro il. Grazie all’intervento dei Carabinieri, undei Ponti Rossi, già noto alle forze dell’ordine, è stato disarmato eper maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.ilcon unL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

puntomagazine : Minaccia il padre con coltello per soldi. La madre, terrorizzata, è riuscita ad alzare la cornetta, a comporre il… - ottopagine : Minaccia il padre con un coltello per soldi: 27enne arrestato dai carabinieri #Napoli - cronachecampane : Napoli, minaccia il padre con un coltello per soldi: arrestato 27enne #minacciailpadre #Napoli #succedeoggi - fabiano17487880 : @GiorgiaMeloni Peccato che quando questi episodi coinvolgono valorosi Patrioti rimanete in rigoroso silenzio... - fabiano17487880 : @matteosalvinimi Come mai per dire che ci vuole più sicurezza posti sempre episodi che riguardano immigrati e mai e… -