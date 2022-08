Muore a 74 anni dopo la puntura di una vespa: stroncato da uno choc anafilattico (Di lunedì 22 agosto 2022) E' stata fatale la puntura di vespa per il 74enne Grazioso Sommaggio , ex militare della guardia di finanza in pensione, morto lo scorso sabato nella sua casa di Velo d'Astico, Vicenza. In pochi ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) E' stata fatale ladiper il 74enne Grazioso Sommaggio , ex militare della guardia di finanza in pensione, morto lo scorso sabato nella sua casa di Velo d'Astico, Vicenza. In pochi ...

