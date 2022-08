Mertens: «Il Napoli avrebbe potuto parlare prima, spero impari da questo per diventare più grande» (Di lunedì 22 agosto 2022) Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, ospite, in collegamento da Istanbul, della trasmissione SuperTele, condotta da Pierluigi Pardo. «Oggi sono molto felice perché io e la mia famiglia ci siamo imbarcati in una nuova avventura, sono in una grandissima città e in un grandissimo club, che non sapevo fosse così grande. Ovviamente lasciare Napoli è stata dura. Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, non voleva, per questo abbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì. Sono stati nove anni bellissimi e abbiamo conosciuto persone straordinarie, sono stato fortunato, per questo posso solo dire grazie. Torneremo spesso, perché è diventata un po’ casa nostra. Il Napoli? Ho visto la partita questo weekend, devo dire ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Driesha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, ospite, in collegamento da Istanbul, della trasmissione SuperTele, condotta da Pierluigi Pardo. «Oggi sono molto felice perché io e la mia famiglia ci siamo imbarcati in una nuova avventura, sono in una grandissima città e in un grandissimo club, che non sapevo fosse così. Ovviamente lasciareè stata dura. Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, non voleva, perabbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì. Sono stati nove anni bellissimi e abbiamo conosciuto persone straordinarie, sono stato fortunato, perposso solo dire grazie. Torneremo spesso, perché è diventata un po’ casa nostra. Il? Ho visto la partitaweekend, devo dire ...

