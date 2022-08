Le pagelle di Sampdoria-Juventus 0-0 | reti bianche a Marassi

(Di lunedì 22 agosto 2022) Finisce 0-0 l’ultima partita della seconda giornata di Serie A tra. Un match quello giocato allo Stadiodi Genova contraddistinto da poche occasioni create da entrambe. Una traversa di Leris ad inizio gara e una grande opportunità di portare la sua nuova squadra alla vittoria per Kostic. Questo è il riassunto di una sfida che ha messo in mostra due rose ancora incompiute e con una condizione atletica da rivedere. Nel mezzo un gol annullato giustamente a Rabiot per fuorigioco di Vlahovic. Ecco ledi. LediArbitro: Rosario Abisso 6,5 – Gara ben diretta da parte dell’arbitro della sezione di Palermo. Sempre in controllo della partita e ottima gestione dei ...

Squadra coraggiosa e sfrontata, ottime idee e ritmo altissimo per oltre un'ora sono l'antidoto alla Juve. Poi nel finale il fortino resiste. il peggiore il migliore 7 audero La perla in pieno recupero,...1 di 17- Juventus Termina senza reti il posticipo del lunedì sera trae Juventus, che escono dal Ferraris con un punto a testa al termine di una sfida tutt'altro che spettacolare. Termina 0-0 l'ultimo posticipo del secondo turno di Serie A tra Juventus e Sampdoria. Annullato un gol a Rabiot per fuorigioco di Vlahovic.