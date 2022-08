Invita due amici al ristorante, si offre di pagare ma fugge e accoltella il titolare e un cameriere (Di lunedì 22 agosto 2022) La Polizia di Stato ha denunciato un uomo accusato di aver accoltellato il proprietario di un ristorante ed un suo dipendente, che lo avevano inseguito per fargli pagare il conto. Il fatto è accaduto in un locale della zona di Tavola... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) La Polizia di Stato ha denunciato un uomo accusato di averto il proprietario di uned un suo dipendente, che lo avevano inseguito per fargliil conto. Il fatto è accaduto in un locale della zona di Tavola...

